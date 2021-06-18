Благоустройство Георгиевского парка в Елабуге завершится к осени

В Елабуге благодаря федеральной программе «Формирование комфортной городской среды», входящей в состав национального проекта «Жилье и городская среда», проводится благоустройство первой очереди Георгиевского парка.

«Благоустройство пройдет в два этапа. I очередь благоустройства завершится в этом году к осени. Второй этап запланирован на следующий год», — сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе главы Елабужского района РТ.

«Данная территория является излюбленным местом горожан для прогулок и после реконструкции будет включать в себя обновленную детскую площадку, спортивную зону, площадку для выгула собак, тихие зоны отдыха со смотровыми площадками. Объект реализуется на 64 млн 576 тыс. рублей», — добавил источник.

Разработчики проекта — бюро «Архитектурный десант» — взяли за основу концепции волшебную легенду парка.

По легенде давным-давно парк был никем не заселенным островом. Первыми его обитателями стали волшебные существа. Место, в которое они прибыли, прозвали «Бухтой первооткрывателей», а основанную ими деревню — «Поселение хранителей леса».

Волшебные существа нашли заколдованное «Место силы» в овраге, благодаря которому они могут превращаться в животных, знакомых людям, и оставаться для них незамеченными. С тех пор Хранители леса обитают в лесной чаще и защищают парк.

Сегодня попасть в парк можно, переместившись через портал в «Бухту первооткрывателей» или «Поселение хранителей». Затем гости волшебного леса могут пройти по основному прогулочному пути вдоль оврага и сойти на площадку для медитаций — «Место силы» в парке или пройти по «Мосту над бездной» оврага и выйти к «Тренировочной арене» собачьей площадки. Спортсмены найдут себе место на ворк-аут площадках — «Площадках победителей».

Концепция проекта предоставляет каждому возможность пройти свой путь в лесу и сочинить свою волшебную историю.

В прошлом году с елабужанами состоялись общественные обсуждения. По итогам анкетирования основным запросом горожан стала организация прогулочных дорожек с установкой освещения, а также установка нового оборудования для детских и спортивных площадок.

В ближайшем будущем здесь также появятся арт-объекты с животными, беседка «Сосновая шишка» из водонепроницаемой фанеры и другие оригинальные малые архитектурные формы.

Учитывая, что парк находится в непосредственной близости с муниципальной школой №10, на благоустроенной территории появятся все условия для проведения уроков природоведения, биологии и физкультуры.

Данное общественное пространство стало предметом обсуждения на совместном выездном заседании республиканской и районных комиссий по вопросам содействия в информировании и реализации национальных проектов.

Глава района Рустем Нуриев и заместитель Председателя Государственного Совета РТ Татьяна Ларионова в сопровождении гостей посетили сквер «Сад у дома». Он был построен в 2020 году по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда». В этом году стартовало благоустройство Георгиевского парка.

Национальные проекты реализуются по Указу Президента России Владимира Путина с 2019 года.