Перед главным зданием КФУ открылась обновленная «Сковородка»

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В День города и Республики перед главным зданием Казанского федерального университета открылась «Сковородка». Об этом объявили в телеграм-канале вуза.

По словам проректора по хозяйственной деятельности Алмаза Мингулова, в течение 18 дней на площадке провели демонтаж брусчатки и основания, монтаж нового основания, выравнивание ступеней. Затем рабочие уложили новую гранитную брусчатку.

«Сковородка» — это излюбленное место отдыха и общения студентов, горожан и гостей столицы Татарстана.