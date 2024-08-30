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Общество 30 августа 2024 14:42

Перед главным зданием КФУ открылась обновленная «Сковородка»

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Перед главным зданием КФУ открылась обновленная «Сковородка»
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В День города и Республики перед главным зданием Казанского федерального университета открылась «Сковородка». Об этом объявили в телеграм-канале вуза.

По словам проректора по хозяйственной деятельности Алмаза Мингулова, в течение 18 дней на площадке провели демонтаж брусчатки и основания, монтаж нового основания, выравнивание ступеней. Затем рабочие уложили новую гранитную брусчатку.

«Сковородка» — это излюбленное место отдыха и общения студентов, горожан и гостей столицы Татарстана.

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#КФУ
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