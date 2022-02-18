Переболевшие корью менее трех лет назад могут быть беззащитны перед коронавирусом

В течение трех лет после перенесенной кори человек может оставаться совершенно беззащитным перед инфекциями, включая коронавирус, даже если ранее у него сформировался к ним иммунитет. Об этом рассказала доктор медицинских наук, доцент кафедры госпитальной терапии Астраханского медуниверситета Белла Шамгунова в интервью радио Sputnik.

По словам эксперта, это связано с развитием у пациентов коревой амнезии. Она объяснила, что это особое состояние, когда после перенесенной кори иммунитет человека ослабляется за счет заражения Т- и B-лимфоцитов, клеток, которые «хранят память о предыдущих перенесенных инфекциях, о предыдущих вакцинациях».

«Если T- и B-лимфоциты не будут срабатывать как нужно, человек рискует, в частности, повторно заразиться коронавирусом. Можно сказать, что в таком случае иммунная система просто „забудет“ о Covid-19», — добавила врач.

Специалист уточнила, что коревая амнезия развивается не у всех перенесших это заболевание. «Благодаря вакцинации корь не приводит к пандемиям, но отдельные вспышки этого заболевания периодически все-таки случаются», — сказала Шамгунова.

Она также напомнила, что в детстве корь переносится намного легче и существует вероятность, что у заболевшего взрослого будут поражены центральная нервная система, желудочно-кишечный тракт.

Ранее иммунолог предупредил, что после перенесенного коронавируса грипп может протекать тяжелее.