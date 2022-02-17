Иммунолог: После перенесенного коронавируса грипп может протекать тяжелее
На фоне постковидного синдрома грипп может протекать тяжелее, высказал мнение кандидат медицинских наук, иммунолог, генеральный директор компании «Клиникал Экселанс Груп» Николай Крючков. Об этом он сообщил в интервью радио Sputnik.
Эксперт уточнил, что важен не сам факт наличия Covid-19, а его последствия.
«После заметного эпизода коронавирусной инфекции грипп может еще больше дестабилизировать уже и так нарушенное состояние организма», — сказал Крючков.
Он напомнил, что постковидный синдром диагностируют примерно через месяц после острой фазы заболевания и в этот период нужно внимательно следить за своим состоянием.
«Если через месяц и больше после острого Covid-19 будет сохраняться хотя бы один симптом, нарушающий качество жизни, мы не можем считать, что организм полностью преодолел последствия коронавирусной инфекции», — отметил иммунолог.
Специалист уточнил, что с полной уверенностью говорить о тяжелых последствиях для организма нельзя. Однако в случае осложнений после коронавируса вероятность того, что человеку будет тяжелее справиться даже с обычным гриппом, значительно повышается.
Крючков обратил внимание на то, что риск заражения различными инфекциями снижается при соблюдении защитных мер. Поэтому нужно носить маску, держать социальную дистанцию, избегать больших скоплений людей, а также вакцинироваться.
Ранее эксперт Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова заявила о том, что женщины более подвержены развитию постковидного синдрома.