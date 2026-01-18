Перасович: Победа над МБА-МАИ – важный результат в непростой для УНИКСа период

Фото: t.me/unics_basket

Главный тренер БК УНИКС Велимир Перасович после матча с МБА-МАИ подчеркнул, что рад победе и она важна для команды. Кроме того, он отметил, что соперник показал качественный баскетбол. Его слова приводит пресс-служба команды.

«Прежде всего поздравляю своих игроков с победой. В то же время отмечу МБА – они показали хороший, умный баскетбол и создали нам проблемы», – сказал Перасович.

Тренер отметил, что встреча получилась равной в значительной степени из-за сложной ситуации в команде: у УНИКСа была тяжелая выездная серия, а также много травм и болезней.

«Поэтому, повторюсь, я рад победе, и она для нас важна», – добавил он.

Перасович также рассказал о сроках возвращения Пэриса Ли, который восстанавливается после травмы.

«Возможно, дней через пять он начнет тренироваться без контакта. Рассчитываем, что он сможет сыграть в следующем домашнем матче с "Нижним Новгородом". Это пока не гарантия. За этот период он пару раз был близок к возвращению, но снова что-то случалось. Что касается Дишона Пьера, ему времени нужно больше», – сообщил тренер.

В завершение Велимир Перасович подтвердил планы по усилению состава.

«Хотим ли мы подписать нового игрока? Да, предполагаем подписать еще одного иностранца. Пока не можем найти подходящего, но рассчитываем завершить сезон с шестью легионерами», – заключил он.

Сегодня в Казани УНИКС обыграл МБА-МАИ в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ со счетом 82:71.