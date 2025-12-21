news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
На главную ТИ-Спорт 21 декабря 2025 09:35

Велимир Перасович заявил, что УНИКС может подписать нового игрока в ближайшее время

Читайте нас в
Телеграм
Велимир Перасович заявил, что УНИКС может подписать нового игрока в ближайшее время
Фото: Салават Камалетдинов, «Татар-Информ»

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович по окончании матча с «Зенитом» (88:75) заявил, что казанский клуб может приобрести нового игрока в ближайшее время.

«Было очень тяжело. У нас нет большого запаса сил и не так много игроков в ротации. Приходится ставить их на разные позиции. Но сегодня ребята показали отличную самоотдачу и характер.

Да, сегодня мы смогли так победить. Однако если и дальше играть таким коротким составом, в будущем у нас могут возникнуть большие проблемы. Надеюсь, скоро восстановятся наши травмированные или мы подпишем нового игрока. Потому что играть каждые три дня и задействовать одних и тех же исполнителей очень сложно.

С такой ротацией побеждать тяжело. В одной игре, как сегодня, можно собраться: помогают наши болельщики и отличная мотивация. Но может быть и иначе, например, против "Пармы". Если у игроков нет той же мотивации, если у них плохой день и нет запаса сил, выиграть такой матч крайне сложно», – сказал Перасович на пресс-конференции.

news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
В Татарстане появятся новые глэмпинги и экоотели благодаря нацпроекту

В Татарстане появятся новые глэмпинги и экоотели благодаря нацпроекту

20 декабря 2025
Послание городу, миру и... потомкам: Президент России провел ежегодную «Прямую линию»

Послание городу, миру и... потомкам: Президент России провел ежегодную «Прямую линию»

20 декабря 2025