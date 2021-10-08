Перасович о поражении от «Монако»: В решающие минуты действовали неуверенно в нападении

В игре против французского «Монако» игроки УНИКСа много сомневались в себе и неуверенно действовали в нападении. Так главный тренер казанского баскетбольного клуба Велимир Перасович прокомментировал домашнее поражение от в овертайме (80:88) в Евролиге.

Наставник признал, что команда психологически надломилась в концовке четвертой четверти. «Конечно, мы ожидали другого результата. Ключевым моментом встречи стали три заключительные минуты четвертой четверти, когда гости выдали рывок 9:1. После этого мы психологически надломились», – резюмировал специалист.

Наставник посетовал на неважное нападение. «В решающие минуты игры мы действовали неуверенно в нападении, что стало определяющим фактором. В овертайме никто из наших игроков не взял на себя ответственность и не проявил лидерские функции», – заключил Перасович.