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Спорт
1 ноября 2021  21:04
Cергей Гаврилов

Перасович о победе в Перми: «Парма» тяжелый соперник, но мы смогли найти путь к победе

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Велимир Перасович, главный тренер УНИКСа, прокомментировал победу в Перми в лиге ВТБ над «Пармой» (73:66). 

По его словам, прошедший матч был тяжелым для казанцев, однако в последней четверти им удалось переломить ход игры и одержать победу.

 «Это был тяжелый матч. Соперник показал очень хорошую, структурированную игру. Они всегда знают, чего хотят, и поэтому такую команду достаточно сложно победить. Но я считаю, что в последней четверти наша самоотдача была на высоте, мы показали хороший баскетбол и нашли путь к победе в этой встрече», – считает наставник УНИКСа.

#уникс
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