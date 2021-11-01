УНИКС обыграл в Перми «Парму» — 73:66

УНИКС выиграл сегодня в Перми у «Пармы» со счетом 73:66. После пяти туров чемпионата Единой лиги ВТБ в активе казанцев стало четыре победы при одном поражении, второе место.

После двух подряд блестящих побед в Евролиге над испанскими «Басконией» и «Реалом» УНИКСу предстоял выезд в Пермь в лиге ВТБ, где казанцы недавно проиграли в Саратове «Автодору». Добавим, что в предыдущих встречах в лиге казанцы семь раз обыграли пермяков и дважды проиграли.

Игру гости начали в таком составе: Джон Браун, Лоренцо Браун, Джаррелл Брэнтли, Марио Хезонья и Дмитрий Узинский. В первой четверти УНИКС хорошо стартовал — 2:7 после броска Узинского. Но пермяки быстро настигли гостей — 7:7. Вновь гости уходят вперед — 12:18 от рук Тони Джекири. Однако затем у «Пармы» полетели дальние броски, четыре попадания за четверть. Именно за счет этого фактора уральцы сумели выиграть первую четверть, 21:20.

Во второй четверти УНИКС наладил защиту так, что хозяева за первые семь минут сумели набрать только четыре очка — 25:33. Но и на этот раз «Парме» удалось выровнять игру, 32:33. Однако четверть завершилась красивым отрывом и данком Хезоньи — 33:37, итог первой половины. Ключевые цифры: потери 9-7, передачи 11-5.

Третья четверть прошла в режиме качелей: вперед вырывалась то одна, то другая команда. И вновь исправно заработало главное оружие «Пармы» — дальние броски — 11 попаданий из-за дуги за три периода. Поэтому четверть в итоге осталась за уральцами, 57:56.

В заключительной десятиминутке картина игры не изменилась — все те же нервные качели. 58:60, 65:64. Однако исход встречи предрешил Хезонья, сначала выведя УНИКС вперед — 65:66, а затем увеличив разрыв броском с дальней дистанции — 65:71. Итоговый счет — 66:73 в пользу УНИКСа.

«Парма» (Пермь) — УНИКС (Казань) — 66:73 (21:20, 12:17, 24:19, 9:17). Самые результативные: Мейерис (12), Хилл (14) — Хезонья (27+3 подбора+3 передачи), Д.Браун (19+7 подборов+3 перехвата).

В следующем туре 14 ноября дома УНИКС примет казахстанскую «Астану». А 4 ноября в рамках чемпионата Евролиги казанцы сыграют дома с московским ЦСКА.