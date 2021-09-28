Перасович о победе над «Зелена-Гурой»: Показали энергию и здорово действовали в защите

Главный тренер казанского УНИКСа Велимир Перасович на послематчевой пресс-конференции прокомментировал домашнюю победу в лиге ВТБ над польским БК «Зелена-Гура» (91:62), отметив защиту и энергию своей команды.

«Считаю, мы провели очень хороший матч. Особенно во второй половине, когда показали отличную энергию и здорово действовали в защите. Мы остановили очень атакующую команду „Зелена-Гуру“ на отметке в 24 набранных очка за 20 минут, что было нашей целью», — резюмировал Перасович.

Отдельно наставник сказал про центрового Артема Клименко, отлично сыгравшего сегодня.

«У нас в команде три пятых номера, и не всегда просто найти им всем место на площадке. Конечно, Клименко приятно удивил меня своей игрой. Он — важный игрок для меня и сегодня показал очень хороший баскетбол. Артем усердно работает на тренировках и, безусловно, в будущем он еще получит возможность проявить себя», — сказал специалист.

Говоря о своем земляке, хорватском форварде Марио Хезонье, Перасович посчитал, что он провел свой лучший матч за УНИКС.

«Полагаю, сегодня Хезонья провел пока свой лучший матч в составе УНИКСа. Я доволен тем, как он действовал, особенно в нападении. Марио делился мячом, отдавал много передач, играл на команду. Да, согласен, что иногда он принимал неверные решения в защите, но, с моей точки зрения, сегодня он показал полноценную игру. Почему-то все ожидают от Хезоньи, что он в каждом матче будет забивать по 25 очков, но давайте реалистично смотреть на вещи. Он может быть хорош и в других аспектах игры. Так, против „Зелена-Гуры“ Марио собрал 9 подборов, а также продемонстрировал лучший плюс-минус в команде, что очень важно для меня как для тренера», — рассудил наставник казанцев.

Он также сообщил, что американский защитник УНИКСа Айзея Канаан получил травму.

«Канаан травмировал голеностоп. Травма не выглядит серьезной, но окончательный диагноз станет известен завтра утром», — заключил Перасович.