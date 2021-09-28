УНИКС одержал вторую победу в лиге ВТБ

Во втором туре чемпионата Единой лиги ВТБ казанский УНИКС на своей площадке разгромил польскую «Зелену Гуру» со счетом 92:63.

Сегодня в Казань прилетел последний новичок, американский форвард Джаррелл Брэнтли, но по понятным причинам он не сыграл с поляками. За игрой он наблюдал в кампании президента УНИКСа Евгения Богачева и вице-президента Ольги Ахсановой. В большом перерыве Джаррелл все же вышел на паркет и немного поупражнялся с мячом в кампании новых одноклубников.

После волевой победы в прошлом туре над «Локомотивом-Кубанью», когда УНИКС отыграл отставание в 21 очков и победил (96:87), сегодня соперник был формально поскромнее, но вполне серьезный. К слову, в роли капитана УНИКС на паркет сегодня вывел Джон Браун, сменивший на этом посту уехавшего в Турцию Джамара Смита.

Игру с «Зеленой Гурой» казанцы начали в таком составе: Лоренцо Браун, Вячеслав Зайцев, Марио Хезонья, Тони Джекири и Андрей Воронцевич.

В первой четверти команды гораздо успешнее защищались, чем атаковали — 7:4 в середине периода. И вот уже поляки впереди после двух подряд дальних попаданий — 9:10. Немудрено, что при столь равной борьбе первая четверть завершилась практически вничью, 22:21. Добавим, что почти половину своих очков хозяева набрали с линии штрафных — 9 из 22.

Но с начала второй четверти УНИКС начал перехватывать инициативу — 34:24 после данка Джона Брауна. Хозяева ведут игру — 45:33. Гости все чаще стали терять мяч. Слаломный рейд Лоренцо Брауна через всю площадку — 47:33. Словом, казанцы заслуженно выиграли четверть, понемногу, но стабильно опережая поляков во всех компонентах баскетбола, кроме дальних бросков. Итог первой половины 47:39.

В третьей четверти картина игры не поменялась. УНИКС стабильно опережает гостей в среднем на 10 очков — 54:44 в середине периода. Хозяева наращивают свое преимущество, доведя его до 18 очков — 64:46 от рук Джекири. И вот уже «плюс 20» — 68:48 после попадания Айзея Канаана.

В заключительной десятиминутке УНИКС отодвигает «Зелену Гуру» уже на 24 очка — 74:50 после «трехи» Канаана с фолом. Стал забивать Артем Комолов, удачно вышедший на замену. Его точный трехочковый позволил УНИКСу наконец-то обойти в этом компоненте поляков, «трехи» 7-6, на табло 77:50. Защита хозяев не позволяет гостям набрать ни одного очка в первые три с половиной минуты четверти. Нельзя не отметить целую серию мощных данков в исполнении Артема Клименко. Исход матча уже не вызывает никаких сомнений. Уверенная и крупная победа УНИКСа, 92:63.

УНИКС (Казань, Россия) — «Зелена Гура» (Зелена Гура, Польша) — 92:63 (22:21, 25:18, 21:11, 24:13). Самые результативные: Л.Браун (12), Джекири (11), Канаан (12), Клименко (14+7 подборов), Хезонья (15+9 подборов+4 передачи) — Ненадич (13), Апич (11).

1 октября в первом туре регулярного чемпионата Евролиги казанцы примут дома питерский «Зенит». А в лиге ВТБ 17 октября УНИКС встретится в Красноярске с «Енисеем».