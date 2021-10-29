Наставник УНИКСА: Остановить «Реал» нам помогли концентрация и крепкая оборона

Велимир Перасович, главный тренер казанского УНИКСа, рассказал о победе, одержанной клубом над испанским «Реалом». В беседе с клубной пресс-службой он отметил, что казанцам противостояла одна из сильнейших команд Европы.

«Я очень счастлив, потому что обыграть „Реал“ всегда крайне сложно, для этого необходимо показать действительно отличную защиту, — подчеркнул специалист. — Сегодня мы были очень-очень сконцентрированными, а также здорово оборонялись, особенно в первой и последней десятиминутках. Остановить „Реал“ на отметке в 11 набранных очков в одной из четвертей чрезвычайно сложно. Считаю, в заключительном игровом отрезке мы действовали жестко и в итоге нашли способ набрать важные очки. Поздравляю своих игроков с очень важной победой».

Подробнее о матче – в материале ИА «Татар-информ».