УНИКС обыграл лучший клуб Европы

© Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

В очередном матче Евролиги казанский УНИКС вырвал победу дома у испанского «Реала» со счетом 65:68, обыграв подряд второй испанский клуб.

После блестящей победы позавчера над испанской «Басконией» сегодня УНИКСу в «Баскет-холле» противостоял грозный мадридский «Реал» — самый титулованный клуб Европы. В нынешнем розыгрыше Евролиги «Реал» проиграл лишь раз при пяти победах, в том числе позавчера в Санкт-Петербурге над «Зенитом» (75:68).

Десятикратный победитель Евролиги семь лет назад уже проигрывал УНИКСу на своей площадке (75:85).

Сегодня УНИКС выставил против «Реала» такой стартовый состав: Джон Браун, Лоренцо Браун, Джаррелл Брэнтли, Марио Хезонья и Андрей Воронцевич. В первой четверти гости быстро набрали три очка, чтобы потом пропустить в ответ десять, 10:3. Но бросалось в глаза, как здорово защищались обе команды. Концовка периода осталась за испанцами (пускай в составе «Реала» только один гражданин этой страны), показательно наказавшие наших за потери — 10:9. И все же последнее слово в этой десятиминутке осталось за УНИКСом, красиво вошел в игру Марио Списсу, 14:11.

Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

После «трехи» Воронцевича в дебюте второго периода счет стал 21:11. Конечно, именитые гости постарались ликвидировать отрыв хозяев — 22:19. И «Реал» постоянно висит «на хвосте» у казанцев — 29:27. Превосходство «больших» гостей не вызывает сомнений. «Треха» «Реала» и счет первой половины — 35:34. Ключевые цифры: подбор 15-19, перехваты 7-8.

В третьей четверти после дальнего попадания испанцы вышли вперед — 37:39. Инициатива у «Реала» — 40:46. Нападение УНИКСа буксует. Но два дальних попадания Списсу и Воронцевича меняют счет на 49:50. Однако «Реал» выиграл уже две четверти подряд.

Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

В четвертом периоде Хезонья, самый результативный игрок УНИКСа, получил четвертый фол и был сразу заменен. Но казанцы не дают гостям уйти в отрыв — 53:55 после броска Воронцевича. А в середине четверти Лоренцо Браун восстановил статус-кво, 55:55. Напряжение нарастает. 59:58 за 72 секунды до конца, Воронцевич снова попал, а потом сделал перехват. Отрыв обоих Браунов, сначала убежал Лоренцо, за ним Джон после своего фирменного перехвата. За 33 секунды до конца на табло 63:58. И УНИКС побеждает самый титулованный клуб мира, 65:58!

УНИКС (Казань, Россия) — «Реал» (Мадрид, Испания) — 65:58 (14:11, 21:23, 14:17, 16:7). Самые результативные: Хезонья (13), Воронцевич (13) - Тавареш (15), Ябуселе (13), Абальде (10).

Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

В активе казанцев стало три победы при четырех поражениях. В следующем туре 4 ноября во французском Лионе УНИКС сыграет с «Асвелом». А 1 ноября в рамках чемпионата Единой лиги ВТБ в Перми казанцы встретятся с «Пармой».