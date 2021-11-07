Перасович о победе над ЦСКА: Это была игра от защиты, что нам на руку

Чтобы одерживать победы и в дальнейшем, УНИКСу необходимо лучше действовать в нападении. Таким мнением, комментируя победу над московским ЦСКА (69:64), поделился главный тренер казанской команды Велимир Перасович.

«Это была игра от защиты, что оказалось нам на руку, потому что мы всегда набираем в пределах этого количества очков. Но если мы хотим выигрывать важные матчи на выезде, то нам необходимо лучше действовать в нападении», — подчеркнул специалист.

По его мнению, УНИКСу не удалось начало матча из-за неуверенности и неудачных попыток в нападении.

«ЦСКА очень быстро захватил лидерство. На протяжении всей встречи мы пытались догнать их и, к счастью, нам это удалось в концовке», — добавил Перасович.

Подробнее о победе, которая вывела УНИКС в лидеры Единой лиги ВТБ, — в материале ИА «Татар-информ».