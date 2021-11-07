УНИКС выиграл у ЦСКА и вышел на первое место в Единой лиге ВТБ

Сегодня в Казани УНИКС одержал победу над московским ЦСКА — 69:64. Это вывело команду на первое место в Единой лиге ВТБ.

К этой встрече команды подошли с равными показателями — по четыре победы при одном поражении. Таким образом, победитель матча становился единоличным лидером турнира.

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис перед матчем сказал, что считает УНИКС одним из очень серьезных соперников как в лиге ВТБ, так и в Евролиге. «Мы находимся в процессе перезагрузки, возвращения в строй травмированных, у нас сохраняются проблемы с повреждениями и болезнями. Таков наш ежедневный ритм. Но мы здесь для того, чтобы собраться и стать лучше», – заметил он.

УНИКС начал игру в таком составе: Джон Браун, Лоренцо Браун, Джаррелл Брэнтли, Марио Хезонья и Дмитрий Узинский. Старт матча был неудачным для хозяев площадки: в течение четырех с половиной минут им не удавалось набрать ни одного очка. Однако затем Лоренцо Браун реализовал два штрафных — 2:8, а следом три очка команде принес Айзейя Канаан — 5:8. Итог четверти 13:18, и 10 очков на счету Канаана.

Во второй четверти третья подряд «треха» Канаана приблизила УНИКС к ЦСКА на расстояние одного штрафного — 19:20, но армейцы вновь сумели оторваться — 19:31. Однако вновь команду спас Канаан. УНИКСу удалось сделать рывок — 29:34, за которым последовали отрыв и данк Хезоньи. Итог первой половины — 32:36. Ключевые цифры: подбор 16-19, потери — 9-8 и штрафные — 7-14.

Тем не менее старт следующей четверти вновь был не в пользу казанцев — 32:42. УНИКСу опять пришлось бросаться в погоню, 39:44 после дальнего броска Хезоньи. Но ближе ЦСКА соперника не подпускал: казанцам помешали потери, которых к тому моменту было уже 12. Закрыл четверть на последней секунде Хезонья своей очередной «трехой» — 47:50. Но четыре фола в пассиве Джона Брауна.

В последней десятиминутке УНИКС сократил разрыв — вновь команду выручили Хезонья и Канаан — 51:52. Наконец, Лоренцо Браун после перехвата впервые в матче выводит УНИКС вперед — 57:56. ЦСКА продолжает стабильно реализовывать штрафные — 63:64 за 3.40 до конца. Затем за полминуты счет изменился до 65:64, штрафные Хезоньи за 0.27 — 67:74. Джекири добавил еще два штрафных — 69:64 за 0.15, что приносит УНИКСу победу и первое место в турнире.

УНИКС (Казань) — ЦСКА (Москва) — 69:64 (13:18, 19:18, 15:14, 22:14). Самые результативные Канаан (25), Хезонья (21) — Лундберг (15), Клайберн (15), Шенгелия (11).

В следующем туре 14 ноября казанцы примут дома казахстанскую «Астану». А в Евролиге 11 ноября в Афинах УНИКС сыграет с командой своего недавнего наставника Димитриса Прифтиса «Панатинаикосом».