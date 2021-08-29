Пентагон: США атаковали автомобиль в Кабуле из-за угрозы террориста-смертника

Вооруженные силы Соединенных Штатов сегодня в Кабуле нанесли удар с беспилотника по заминированному автомобилю, с помощью которого намеревались совершить теракт боевики группировки «Исламское государство* в Хорасане» — филиала организации «Исламское государство»* («Исламское государство», ИГ, ИГИЛ, ДАИШ — организация признана террористической в России и многих других странах мира, ее деятельность запрещена — прим. Т-и).

Об этом говорится в заявлении представителя Центрального командования Вооруженных сил США Уильяма Урбана. «Силы США осуществили сегодня в целях самозащиты авиаудар с беспилотного летательного аппарата по машине в Кабуле, устранив непосредственную угрозу со стороны „ИГ* в Хорасане“ в отношении аэропорта имени Хамида Карзая», — цитирует этот документ ТАСС.

В заявлении уточняется, что после удара по машине прогремели «вторичные взрывы». По данным американской стороны, это свидетельствует о наличии большого количества взрывчатки в этом авто. Также отмечается, что по имеющейся сейчас информации жертвы среди мирных жителей в результате атаки отсутствуют.

При этом афганский телеканал Ariana News ранее рассказал, что при ударе погибли шесть человек, в том числе и четыре ребенка, и еще четыре были ранее. Позднее газета Afghanistan Times уточнила, что погибли в общей сложности семь человек, включая управлявшего заминированным автомобилем террориста-смертника.

Кроме того, в результате удара с дрона оказались уничтожены два транспортных средства и был частично разрушен жилой дом. По сведениям афганских СМИ, атака была произведена в кабульском районе Хаджи-Бугра, находящимся рядом с взлетно-посадочной полосой аэропорта.

*Организация признана террористической в России и многих других странах мира, ее деятельность запрещена.