Байден пообещал найти и наказать ответственных за атаку в Кабуле

Президент Соединенных Штатов Джо Байден выступил с обращением к нации из-за теракта, произошедшего в аэропорту Кабула. Он заверил, что американские власти сделают всё возможное, чтобы найти и наказать организаторов нападения.

Президент США, сославшись на разведывательное сообщество, возложил ответственность за атаку в кабульском аэропорту на филиал группировки «Исламское государство» («Исламское государство», ИГ, ИГИЛ, ДАИШ — террористическая организация, ее деятельность запрещена в России и многих других странах мира — прим. Т-и) — так называемое «ИГ в Хорасане».

«Те, кто осуществил эту атаку, а также любой, кто хочет причинить вред Америке, знайте: мы не простим! Мы не забудем! Мы вас выследим и заставим заплатить!» — приводит слова американского лидера ТАСС.

Байден также назвал погибших американских военнослужащих «героями» и заявил о готовности направить дополнительные силы в Афганистан. Вместе с тем он заметил, что военные в Кабуле, по их словам, пока не нуждаются в подкреплениях.

Кроме того, Президент США в очередной раз назвал правильным свое решение вывести войска из Афганистана. По его мнению, американцы не должны жертвовать своими жизнями ради установления демократического режима в чужой стране, раздираемой противоречиями между живущими в ней народами.

По словам Байдена, эвакуацию из Кабула планируется завершить в определенные заранее сроки — к 31 августа. США уже вывезли из Афганистана более 100 тыс. человек за последние 11 дней, в том числе свыше 7 тыс. — за последние 12 часов.

Как ранее сообщало ИА «Татар-информ», в результате двух взрывов в аэропорту Кабула погибли 12 американских военнослужащих и еще 15 получили ранения. Согласно последним данным афганских властей, всего жертвами теракта стали 72 человека, 158 были ранены, замечает телеканал Al Arabiya.