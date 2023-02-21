Пентагон раскрыл детали нового пакета военной помощи для Украины

Соединенные Штаты выделяют Украине новый пакет военной помощи на сумму 460 млн долларов. Об этом сообщается на сайте Пентагона.

«Сегодня Министерство обороны объявляет о санкционированной Президентом [США Джо Байдена] выделении военной помощи, направленной на удовлетворение критически важных потребностей Украины в сфере безопасности и обороны», — отмечается в заявлении.

В частности, речь идет о дополнительных боеприпасах для реактивных систем залпового огня HIMARS, 155-миллиметровых артиллерийских и 120-миллиметровых минометных снарядах, четырех радарах воздушного наблюдения, дополнительных противотанковых ракетных комплексах Javelin и примерно 2 тыс. противотанковых ракет.

Кроме того, будут переданы четыре машины управления огнем артиллерии на базе БМП M2 Bradley (Infantry Fire Support Team Vehicle), две ремонтно-эвакуационные машины, направленные противопехотные мины Claymore и другие мины, приборы ночного видения, тактические рации, медикаменты, запчасти и другое оборудование.

«Чтобы удовлетворить растущие потребности Украины на поле боя, Соединенные Штаты будут продолжать работать со своими союзниками и партнерами, чтобы предоставить украинской стороне ключевые возможности», — подчеркивается в сообщении Минобороны США.

Накануне во время визита в Киев Джо Байден в том числе анонсировал поставки Украине «критически важных» вооружений.