Пентагон отреагировал на удары Киева по Чонгарскому мосту

Киевские власти сами выбирают цели для нанесения ударов и проводят такие операции, заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер. Так он ответил на вопрос о том, помогал ли Вашингтон в планировании утренней атаки Вооруженных сил Украины по Чонгарскому мосту.

«Это их битва. Они выбирают цели, и это они проводят операции», – цитирует ТАСС представителя оборонного ведомства.

Он добавил, что в фокусе внимания ведомства находится работа с украинской стороной, партнерами и союзниками США, чтобы обеспечить Киеву боевые возможности, которые требуются для защиты страны и возвращения территорий.

Напомним, сегодня утром ВСУ нанесли удар по мостам на административной границе между Херсонской областью и Крымом вблизи Чонгара британскими ракетами Storm Shadow. По данным региональных властей, обошлось без жертв. На Чонгарском мосту повреждено дорожное полотно, сообщение между Крымом и Херсонской областью организовано по резервному маршруту.