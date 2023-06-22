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Пентагон отреагировал на удары Киева по Чонгарскому мосту
Киевские власти сами выбирают цели для нанесения ударов и проводят такие операции, заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер. Так он ответил на вопрос о том, помогал ли Вашингтон в планировании утренней атаки Вооруженных сил Украины по Чонгарскому мосту.
«Это их битва. Они выбирают цели, и это они проводят операции», – цитирует ТАСС представителя оборонного ведомства.
Он добавил, что в фокусе внимания ведомства находится работа с украинской стороной, партнерами и союзниками США, чтобы обеспечить Киеву боевые возможности, которые требуются для защиты страны и возвращения территорий.
Напомним, сегодня утром ВСУ нанесли удар по мостам на административной границе между Херсонской областью и Крымом вблизи Чонгара британскими ракетами Storm Shadow. По данным региональных властей, обошлось без жертв. На Чонгарском мосту повреждено дорожное полотно, сообщение между Крымом и Херсонской областью организовано по резервному маршруту.
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