ВСУ ударили ракетами по мостам на границе Херсонской области и Крыма

Вооруженные силы Украины нанесли удар по мостам на административной границе между Херсонской областью и Крымом вблизи Чонгара. На данный момент известно, что повреждено дорожное полотно, жертв нет, сообщил врио губернатора Херсонской области Владимира Сальдо. По предварительной информации, для удара ВСУ использовали британские ракеты Storm Shadow.

«Преступный киевский режим совершил варварский обстрел гражданских объектов – мостов на административной границе между Херсонской областью и Крымом вблизи Чонгара», – написал Сальдо в своем телеграм-канале, добавив, что сообщение между Крымом и Херсонской областью организовано по резервному маршруту.

Фото: телеграм-канал Владимира Сальдо

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что на данный момент взрывотехники проводят экспертизу для оценки типа боеприпаса, которым нанесли удар по Чонгарскому мосту. Он подтвердил, что пострадавших нет.

«Профильные службы приступили к обследованию дорожного полотна. О возможности движения будет сообщено в течение часа. Прошу соблюдать спокойствие и доверять только проверенным источникам информации», – написал Аксенов в своем телеграм-канале.

Фото: телеграм-канал Владимира Сальдо

Впервые о планах британских властей передать Киеву дальнобойные Storm Shadow стало известно в апреле, эту информацию подтвердили в Минобороны Великобритании. Дальность поражения таких ракет достигает 300 километров.