Пентагон отреагировал на сообщения об использовании истребителей F-35 на Украине

Американские истребители F-35 не используются на Украине. Об этом со ссылкой на Пентагон сообщает РИА Новости.

Таким образом, в оборонном ведомстве США прокомментировали заявление главы Минобороны Сингапура Нг Энг Хена. Министр же утверждал, что американские истребители применяются для обнаружения позиций российских ПВО.

Ранее на Украине обвинили Россию в препятствовании закупкам истребителей для ВСУ за рубежом.