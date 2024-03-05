news_header_bot_970_100
Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Пентагон отреагировал на сообщения об использовании истребителей F-35 на Украине
Скопировать ссылку
Американские истребители F-35 не используются на Украине. Об этом со ссылкой на Пентагон сообщает РИА Новости.
Таким образом, в оборонном ведомстве США прокомментировали заявление главы Минобороны Сингапура Нг Энг Хена. Министр же утверждал, что американские истребители применяются для обнаружения позиций российских ПВО.
Ранее на Украине обвинили Россию в препятствовании закупкам истребителей для ВСУ за рубежом.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2