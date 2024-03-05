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Политика 5 марта 2024 09:31

Пентагон отреагировал на сообщения об использовании истребителей F-35 на Украине

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Американские истребители F-35 не используются на Украине. Об этом со ссылкой на Пентагон сообщает РИА Новости.

Таким образом, в оборонном ведомстве США прокомментировали заявление главы Минобороны Сингапура Нг Энг Хена. Министр же утверждал, что американские истребители применяются для обнаружения позиций российских ПВО.

Ранее на Украине обвинили Россию в препятствовании закупкам истребителей для ВСУ за рубежом.

#истребители #США #Пентагон #Украина
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