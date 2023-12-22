На Украине пожаловались, что Россия помешала закупке истребителей для ВСУ

Россия помешала Украине закупить истребители за рубежом, уверен генеральный директор компании «Украинская бронетехника» Владислав Бельбас. Такое заявление он сделал в интервью изданию «Экономическая правда».

«В одной стране, в другом конце планеты, мы нашли истребители и начали договариваться о покупке. Продавец был готов, Минобороны подтвердило, что они нужны. Вдруг одно из писем об этом соглашении попало в руки россиян», — поделился он.

Собеседник издания уверен, что российские дипломаты надавили на чиновников этой страны, вынудив расторгнуть сделку. «В итоге соглашение сорвалось, потому что страна-поставщик передумала предлагать эти истребители», — заметил Бельбас.

В заключение он посетовал, что Москва постоянно препятствует закупкам оружия для Украины.