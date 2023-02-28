Пентагон отреагировал на приостановку участия России в ДСНВ

Приостановка участия России в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений не привнесет значительных изменений в части двусторонних инспекций, уверен замглавы Минобороны США Колин Каль.

«С практической точки зрения, приостановка не приведет к существенным изменениям... Россия и так не отвечала требованиям по инспекциям», — приводит цитату из его выступления РИА Новости.

Напомним, что сегодня Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о приостановке участия Москвы в ДСНВ.