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Политика 28 февраля 2023 19:45

Пентагон отреагировал на приостановку участия России в ДСНВ

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Приостановка участия России в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений не привнесет значительных изменений в части двусторонних инспекций, уверен замглавы Минобороны США Колин Каль.

«С практической точки зрения, приостановка не приведет к существенным изменениям... Россия и так не отвечала требованиям по инспекциям», — приводит цитату из его выступления РИА Новости.

Напомним, что сегодня Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о приостановке участия Москвы в ДСНВ.

#США
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