Пентагон не согласился, что самолет Пригожина могли сбить ракетой

Основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин, вероятнее всего, погиб, заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер. При этом нет никаких подтверждений, что самолет якобы был сбит ракетой, добавил он.

«По нашей оценке, основанной на множестве факторов, [Пригожин], скорее всего, погиб», – сказал Райдер (цитата по «Коммерсанту»). В США не обладают данными, что самолет могли сбить ракетой класса «земля-воздух», добавил он.

Такую версию ранее выдвинула газета The Wall Street Journal, ссылаясь на данные американской разведки. Также издание утверждает, что на воздушном судне могла взорваться бомба, или причиной могла стать «какая-то другая форма саботажа».

Напомним, Президент Владимир Путин сегодня выразил соболезнования близким погибших при крушении в Тверской области бизнес-джета Embraer Legacy, который накануне летел из Москвы в Санкт-Петербург. Всего в момент авиакатастрофы на борту находились десять человек – все они, по предварительным данным, погибли.