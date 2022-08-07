Конгресс США согласился, что до Украины доходит только 30% выделенного Западом оружия
Большая часть выделенной Киеву Западом военной помощи не доходит до конечных пунктов, выяснили журналисты телеканала CBS, выпустившие на эту тему документальный фильм. По их данным, большая часть оружия поступают к польской границе, где передается украинским должностным лицам. Далее судьба вооружения не отслеживается.
До служащих ВСУ доходит только около 30% выделенного вооружения, сообщил журналистам руководитель занимающейся передачей военной помощи украинской стороне неправительственной организации Blue-Yellow Йонас Охман.
В ответ на публикацию телеканала члены палаты представителей США Лорен Боберт и Марджори Тейлор Грин раскритиковали поставки оружия Киеву. «Все факты налицо: большая часть помощи — мошенничество», — написала Боберт на своей странице в «Твиттере». С ней согласилась Грин, подчеркнув, что голосовала против выделения пакетов военной помощи Киеву, так как «речь никогда не шла об украинском народе».
Напомним, западные страны наращивают поставки вооружения Киеву с начала спецоперации, которую Россия проводит с 24 февраля по указу Президента России Владимира Путина.