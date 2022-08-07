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Политика
7 августа 2022  18:42

Конгресс США согласился, что до Украины доходит только 30% выделенного Западом оружия

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Большая часть выделенной Киеву Западом военной помощи не доходит до конечных пунктов, выяснили журналисты телеканала CBS, выпустившие на эту тему документальный фильм. По их данным, большая часть оружия поступают к польской границе, где передается украинским должностным лицам. Далее судьба вооружения не отслеживается.

До служащих ВСУ доходит только около 30% выделенного вооружения, сообщил журналистам руководитель занимающейся передачей военной помощи украинской стороне неправительственной организации Blue-Yellow Йонас Охман.

В ответ на публикацию телеканала члены палаты представителей США Лорен Боберт и Марджори Тейлор Грин раскритиковали поставки оружия Киеву. «Все факты налицо: большая часть помощи — мошенничество», — написала Боберт на своей странице в «Твиттере». С ней согласилась Грин, подчеркнув, что голосовала против выделения пакетов военной помощи Киеву, так как «речь никогда не шла об украинском народе».

Напомним, западные страны наращивают поставки вооружения Киеву с начала спецоперации, которую Россия проводит с 24 февраля по указу Президента России Владимира Путина.

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