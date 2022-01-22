Пенсионный фонд рассказал, кто может выйти на пенсию в 50 лет

Многодетные мамы, воспитывающие от троих детей, могут выйти на пенсию досрочно. Об этом сообщает Пенсионный фонд России.

Так, женщины, воспитывающие пять детей, могут выйти на пенсию в 50 лет. «Необходимый страховой стаж — 15 лет», — говорится на странице ведомства во «ВКонтакте».

Если в семье три ребенка, женщина может выйти на пенсию в 57 лет, если четыре — в 56.

Ранее эксперты объяснили, что досрочный выход на пенсию также доступен предпенсионерам с большим стажем работы и безработным предпенсионерам.

Ранее Президент России Владимир Путин поручил проиндексировать пенсии выше уровня инфляции – на 8,6%.