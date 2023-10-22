Пенсионерка из Казани хочет стать волонтером «Игр будущего»

В столице Татарстана стартовал набор волонтеров на турнир «Игры будущего», который состоится в 2024 году. Самый возрастной претендент — 67-летняя пенсионерка из Казани Фирдавс Закирова.

Стоит отметить, что десять лет назад Закирова уже работала волонтером — на Всемирной летней универсиаде 2013 года.

«Мне интересно, как компьютерные игры с физическими совмещаются. Работа со зрителями: зрителям показываю, куда проходить, какие места занимать», — рассказала пенсионерка как о своих мотивах, так и о том, чем будет заниматься, если станет волонтером.

Всего в проведении фиджитал-соревнований будут помогать 2000 человек. Они должны знать как минимум один иностранный язык и разбираться в геймерском лексиконе.

Турнир пройдет в Казани с 23 февраля по 2 марта 2024 года. В сентябре программа игр была расширена. Посетить соревнования спортсменов и представителей молодежи пригласил Президент РФ Владимир Путин.