news_header_top_970_100
Руc Тат
СВО 22 ноября 2023 10:21

Пенсионер из Альметьевска отправил на передовую более тысячи окопных свечей

Скопировать ссылку
Пенсионер из Альметьевска отправил на передовую более тысячи окопных свечей

Пенсионер из Альметьевска Михаил Дмитриев, более сорока лет проработавший на крупном предприятии, занялся изготовлением окопных свечей. С начала зимнего сезона он сделал уже более тысячи окопных свечей.

«Мы их уже отправили в полки 1232 и 1234. Бойцы передали ему большое спасибо ему», — рассказала «Татар-информу» руководитель штаба «Мегасети» Гульнара Стерлядева.

Супруга пенсионера — Валентина Макарова также активно помогает ребятам на передовой. Уже больше года она на постоянной основе работает в штабе. Она разрезает маскировочные сети на размеры 3 на 3 метра и 6 на 3 метра.

«Такие размеры удобнее вязать, на стойку вешать, да и сами ребята просят такие ходовые размеры на транспорт и минометное оружие. Очень эта семья дружная, патриотичная, молодцы», — отметила собеседница агентства.

Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, а также о премиях, льготах и выплатах на heroes-tatarstan.ru или по телефону 117.

Ранее глава Альметьевска Тимур Нагуманов рассказал о сельчанках, которые приготовили 55 кг лапши для бойцов СВО.

Фото: пресс-служба Альметьевского района РТ.

#спецоперация #помощь #Альметьевск
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100