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Пенсионер из Альметьевска отправил на передовую более тысячи окопных свечей
Пенсионер из Альметьевска Михаил Дмитриев, более сорока лет проработавший на крупном предприятии, занялся изготовлением окопных свечей. С начала зимнего сезона он сделал уже более тысячи окопных свечей.
«Мы их уже отправили в полки 1232 и 1234. Бойцы передали ему большое спасибо ему», — рассказала «Татар-информу» руководитель штаба «Мегасети» Гульнара Стерлядева.
Супруга пенсионера — Валентина Макарова также активно помогает ребятам на передовой. Уже больше года она на постоянной основе работает в штабе. Она разрезает маскировочные сети на размеры 3 на 3 метра и 6 на 3 метра.
«Такие размеры удобнее вязать, на стойку вешать, да и сами ребята просят такие ходовые размеры на транспорт и минометное оружие. Очень эта семья дружная, патриотичная, молодцы», — отметила собеседница агентства.
Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Ранее глава Альметьевска Тимур Нагуманов рассказал о сельчанках, которые приготовили 55 кг лапши для бойцов СВО.
Фото: пресс-служба Альметьевского района РТ.
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