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Глава Альметьевска рассказал о сельчанках, которые приготовили 55 кг лапши для бойцов СВО
Глава Альметьевского района Тимур Нагуманов рассказал в своих социальных сетях о неравнодушных жителях сел района, где проходят сборы помощи для бойцов спецоперации.
Руководитель муниципального образования поделился историей о жительницах села Кичучатово, а именно о Зубарзят Садриевой, которая организовала команду из 18 человек для изготовления лапши домашнего приготовления.
«Золотыми руками мастериц заготовлено 74 контейнера с полуфабрикатами, а это целых 55 кг домашней лапши. На ее изготовление потребовалось немало времени и сил, а также более 800 домашних яиц», — написал он.
Контейнеры с домашними заготовками в ближайшее время отправятся нашим ребятам в зону СВО.
В местном Доме культуры занимаются не только изготовлением полуфабрикатов, с таким же теплом и любовью вяжут носки и помогают в организации гуманитарной помощи.
«Хочется поблагодарить всех за неравнодушие, доброту и тепло сердец! Каждая отправка, собранная с неподдельной любовью, дарит нашим ребятам сил и бодрый настрой», — отметил он.
Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Фото: телеграм-канал Тимура Нагуманова.
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