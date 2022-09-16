Пелоси призвала «захватить» активы России и заставить ее страдать от санкций

Россия должна страдать от западных санкций. Только масштабные ограничения и их последствия приведут к прекращению огня на Украине, уверена спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. Об этом говорится в ее выступлении на пресс-конференции председателей парламентов «Большой семерки», сообщает РИА Новости.

«Для этого необходима значительная военная поддержка [Украины], гуманитарная и экономическая помощь, а также санкции, санкции, санкции, которые заставят Россию страдать», — подчеркнула она.

По мнению политика, замороженные российские активы за рубежом необходимо конфисковать и переправить Украине для восстановления.

«Захватить российские активы, заморозить их, а затем использовать для восстановления Украины. Для этого потребуется много денег», — уверена Пелоси.

Ранее Еврокомиссия и Всемирный банк подсчитали, что восстановление Украины обойдется примерно в два ее ВВП, или около 349 млрд долларов.