На восстановление Украины потребуется почти два ее ВВП — 349 млрд долларов

Для восстановления Украине потребуется около 349 млрд долларов, подсчитали ее власти, Еврокомиссия и Всемирный банк. Совместный доклад опубликован на сайте ЕК.

«Потребности в восстановлении... на 1 июня оцениваются в около 349 миллиардов долларов, что составляет более, чем 1,6 ВВП Украины в 2021 году», — отмечает со ссылкой на документ РИА Новости.

По данным на 1 июня, непосредственный урон оценивался на уровне 97 млрд долларов.

Составители подсчитали, что в 2022 году уровень бедности в стране может взлететь в 10 раз и достичь 21% населения. Эта цифра может быть больше, если Киев не получит финансирование извне.

Утром 24 февраля Президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине. В ответ на это Запад ужесточил и ввел ряд новых санкций против РФ, охватывающих самые разные сферы жизни государства. Кроме того, ряд стран начали поставки вооружения на Украину и оказывать ей финансовую поддержку.