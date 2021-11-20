Пелагея оставила в «Голосе» чемпионку КВН из Альметьевска

Чемпионка КВН из Альметьевска Светлана Малюткина выиграла на поединках в «Голосе» и прошла в третий тур вокального проекта. Ее музыкальный поединок с Натальей Соболевой привел в восторг всех наставников. В беседе с ИА «Татар-информ» Светлана поделилась эмоциями после выступления.

28-летняя вокалистка рассказала, что на «слепых» прослушиваниях совершенно не чувствовала волнения, а на этот раз разволновалась, так как хотелось оправдать ожидания наставницы Пелагеи.

«Вы знаете, на этот раз это было довольно волнительно. Если на „слепых“ прослушиваниях я была свободна от волнения, потому что пришла с чистого листа, такая какая я есть, то на поединках немного давила ответственность: не подвести наставника, оправдать ожидания, спеть так, как учили. И когда объявили, кто проходит дальше, были смешанные чувства: вроде и радость, но в то же время неловкость перед напарницей по дуэту. Я совершенно не привыкла толкаться локтями, тем более мы с Наташей, так скажем, „спелись“ и мне было жаль», — поделилась Светлана.

Подопечные команды Пелагеи спели романс «О, жизнь без завтрашнего...» на стихи Анны Ахматовой. В их исполнении композиция прозвучала нежно и трогательно. Романтический образ певиц подчеркнули их прически и белоснежные платья. «Настоящие тургеневские барышни», — охарактеризовала девушек Пелагея.

Наставница похвалила обеих подопечных за выступление, сделав выбор в пользу Светланы. «Вы прекрасно сочетаетесь друг с другом, нам удалось добиться этого ансамбля. В проекте остается Света!» — вынесла вердикт наставница.

Светлана Малюткина поделилась, что работать в команде Пелагеи очень интересно.

«Рада тому, что в проекте не просто поешь свой готовый репертуар, наработанный годами, а развиваешься, экспериментируешь, пробуешь себя в новом! С Пелагеей работать очень интересно! Она открывает во мне новые грани. Она тщательно подбирает репертуар, который раскрывает нас — участников — с неожиданной новой стороны. Она скрупулезно с нами занимается и контролирует каждую спетую нами ноту», — рассказала участница проекта о работе в команде.

По традиции участница «Голоса» не стала раскрывать подробности следующего выступления. «Что исполню в следующем этапе, пока секрет, но надеюсь, снова удастся удивить», — резюмировала она.