Пейзажный парк «Камашево» в Менделеевске благоустроят за 120 млн рублей

В марте 2025 года в Менделеевске приступят к обустройству новой точки притяжения — экопарка «Камашево». На создание общественного пространства направлено 120 млн рублей. Часть средств — 90 млн рублей — это выигранный федеральный грант, остальное получено от градообразующего предприятия «Аммоний». Об этом на итоговой пресс-конференции в «Татар-информе» сообщил глава Менделеевского района Радмир Беляев.

Напомним, проект пейзажного парка «Камашево» район подавал на конкурс еще в прошлом году, но тогда выиграть не удалось. После этого концепция была пересмотрена.

Проект разработали казанские архитекторы из «АрхДесанта» вместе с бюро «Челы» из Санкт-Петербурга. На территории «Камашево» разместятся элементы пейзажного парка: луга, обзорные точки, нелинейные тропы и дорожки, а также вековые деревья.

«Это действительно пейзажный парк, где даже деревья XIX века будут. Там очень красивое место, уютное. Мы сохраним экосреду — это будет экопарк, где высадят уникальные растения, сделают экотропы, прогулочную экозону», — сообщил Беляев, выразив уверенность, что новая точка притяжения будет пользоваться популярностью у жителей всего района.

Он напомнил, что завершающийся 2024 год в Менделеевском районе прошел под знаком комфортной городской среды.