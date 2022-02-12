Педиатр Динара Садыкова: От заболеваний сердца в Татарстане умирают 4-5 детей в год

В последние годы детская смертность от сердечно-сосудистых заболеваний в Татарстане снижается. Об этом рассказала заведующая кафедрой госпитальной педиатрии КГМУ, заслуженный врач РТ, главный внештатный детский специалист-кардиолог Приволжского федерального округа и Республики Татарстан Динара Садыкова в программе «Интервью без галстука» с руководителем телеканала «Татарстан 24» Андреем Кузьминым.

По словам детского кардиолога, еще до 2000 года детская смертность в республике «плавно снижалась», но число детей, умирающих от заболеваний сердца, оставалось примерно тем же. «Только с внедрением технологий смертность от сердечных патологий начала постепенно снижаться», — пояснила она.

В этом контексте врач упомянула холтеровское мониторирование ЭКГ (непрерывная регистрация электрической активности сердца — прим Т-и), суточное мониторирование артериального давления, компьютерную томографию и магнитно-резонансную томографию. «Сейчас у нас в ДРКБ есть МРТ — так называемый 640-й срез — это уникальные технологии», — уточнила специалист.

«В последние годы из-за сердечно-сосудистых болезней в РТ умирают четыре-пять детей в год. Больше всего это в первый год жизни — из-за врожденного порока сердца. Но даже эта смертность неуклонно идет вниз благодаря развитию системы здравоохранения», — подчеркнула Садыкова.

Дело в том, добавила медик, что критические пороки сердца стали оперироваться сразу, иногда уже на вторые сутки после рождения. При этом операции всегда проводит «мультидисциплинарная команда —неонатологи, кардиологи, кардиохирурги, педиатры».

Динара Садыкова в числе других врачей Детской республиканской клинической больницы, кафедры госпитальной педиатрии Казанского государственного медицинского университета и 7-й городской больницы Казани удостоена Государственной премией Республики Татарстан в области науки и техники, о чем ранее сообщало ИА «Татар-информ».