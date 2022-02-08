Педиатров Татарстана наградили госпремией республики в области науки и техники

Президент Татарстана Рустам Минниханов наградил Государственной премией Республики Татарстан в области науки и техники команду врачей Детской республиканской клинической больницы, кафедры госпитальной педиатрии Казанского государственного медицинского университета и 7-й городской больницы Казани.

Фото: © tatarstan.ru

Премия присуждена за «разработку и внедрение инновационных технологий для ранней диагностики сердечно-сосудистых заболеваний у детей в Республике Татарстан».

Лауреатами госпремии, в частности, стали заведующая кафедрой госпитальной педиатрии КГМУ, заслуженный врач РТ, главный внештатный детский специалист-кардиолог Приволжского федерального округа и Республики Татарстан Динара Садыкова и главный врач ДРКБ, заслуженный врач РТ Айрат Зиатдинов.

Фото: © tatarstan.ru

Кроме того, премии удостоены профессор кафедры госпитальной педиатрии КГМУ, отличник здравоохранения Российской Федерации Тамара Макарова и главный специалист по неонатологии Казанской клинической больницы №7, главный детский специалист-неонатолог Минздрава республики, ассистент кафедры госпитальной педиатрии КГМУ Анна Бабинцева.

Помимо них, отмечены премией доцент кафедры госпитальной педиатрии КГМУ Дина Сабирова, начальник отдела организации медицинской помощи детям и службы родовспоможения Управления лечебной и профилактической помощью Минздрава РФ, заслуженный работник здравоохранения РТ Елена Игнашина и заместитель главного врача по лечебной части ДРКБ, заслуженный врач РТ Светлана Сенек.

Фото: © tatarstan.ru

Лауреатом госпремии также стала аведующая кардиологическим отделением — врач-педиатр ДРКБ Наталия Фирсова.