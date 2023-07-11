Командир из Бугульмы рассказал, как педагогический опыт помог ему на СВО

Сегодня мэр Бугульмы Линар Закиров провел очередную встречу с бойцами, находящимися в краткосрочном отпуске. Трое бугульминцев приехали навестить родных, чтобы потом снова вернуться для выполнения задач в зону проведения спецоперации.

Один из них — педагог, долгое время работал в кадетской школе. Ботиржон К. сейчас в звании майора, возглавляет батальон. Он признается, что опыт педагогической деятельности пригодился ему в работе с личным составом. Кроме того, в зоне СВО он встретил своего бывшего кадета, который подписал контракт после прохождения срочной службы.

«Для меня это было шоком, я его помню пятиклассником. В нем изначально был задаток — большой потенциал. А сейчас он командир группы», — отмечает боец.

Будучи педагогом, Ботиржон учил ребят не только приемам рукопашного боя и личной самообороны. Он растил их, внушал, как важно уметь постоять за себя и за Родину, чтобы у будущих поколений было мирное небо над головой.

Бойцы признаются, что татарстанский полк — самый сплоченный. Все плечом к плечу — как братья. «Татарстан никогда свои позиции — даже просто в тактической обстановке — не оставлял. Это крепкий татарский дух, наше воспитание», — говорят военнослужащие.

Во встрече приняли участие еще два бугульминских педагога, которые заключили контракт на военную службу. Преподаватели истории и физкультуры уже в эту субботу отправятся на боевое слаживание. «Время сейчас непростое. Не хотим оставаться в стороне. Это чувство долга. Мы, как мужчины, обязаны внести свой вклад в общее дело», — говорят они.

Вместе с главой района бойцы обсудили, в каких дополнительных мерах поддержки нуждаются семьи военнослужащих.

«Берегите себя, обязательно всем вернуться живыми и здоровыми. В нашей победе я не сомневаюсь. Пока есть такой моральный дух у наших парней, нас никто не победит. Спасибо вам огромное!» — подытожил Линар Закиров.

Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе района, данная встреча с главой района стала пятой по счету.

Напомним, что обеспечить отпуска участникам спецоперации в послании Федеральному Собранию поручил Президент России Владимир Путин. Он подчеркнул, что военные должны отдыхать раз в полгода и не менее 14 дней без учета времени на дорогу.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что мобилизованный бугульминец увидел новорожденную дочь по видеосвязи.