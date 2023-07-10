Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Мобилизованный бугульминец увидел новорожденную дочь по видеосвязи
В Бугульме выписали из роддома жену участника специальной военной операции. 5 июля в семье Владимира и Анастасии появилась дочь Ульяна. У супругов это второй ребенок. Сейчас глава семейства находится на передовой, поэтому новорожденную он смог увидеть по видеосвязи, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе района.
В день выписки для мамы и малыша организовали торжественную встречу. Навестить их приехали военный комиссар Бугульмы и Бугульминского района Рафаэль Миннетдинов, заместитель руководителя исполкома района по социальным вопросам Ольга Плеханова, главный врач Центральной районной больницы Александр Иванов, родные и близкие.
Собравшиеся поздравили семейство с пополнением, передали поздравительные письма, подарочный набор для новорожденного и денежный сертификат.
«От всей души желаем здоровья маме и дочке, большого счастья и благополучия — всей семье. Очень важно, чтобы всем семьям наших военнослужащих, стоящих на защите рубежей Родины, своевременно и в полном объеме оказывалась вся необходимая помощь. Скорейшего возвращения главы семейства домой», — заявила Ольга Плеханова.
Фото: пресс-служба Бугульминского района РТ.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»