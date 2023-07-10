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Руc Тат
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Общество 10 июля 2023 15:31

Мобилизованный бугульминец увидел новорожденную дочь по видеосвязи

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Мобилизованный бугульминец увидел новорожденную дочь по видеосвязи

В Бугульме выписали из роддома жену участника специальной военной операции. 5 июля в семье Владимира и Анастасии появилась дочь Ульяна. У супругов это второй ребенок. Сейчас глава семейства находится на передовой, поэтому новорожденную он смог увидеть по видеосвязи, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе района.

В день выписки для мамы и малыша организовали торжественную встречу. Навестить их приехали военный комиссар Бугульмы и Бугульминского района Рафаэль Миннетдинов, заместитель руководителя исполкома района по социальным вопросам Ольга Плеханова, главный врач Центральной районной больницы Александр Иванов, родные и близкие.

Собравшиеся поздравили семейство с пополнением, передали поздравительные письма, подарочный набор для новорожденного и денежный сертификат.

«От всей души желаем здоровья маме и дочке, большого счастья и благополучия — всей семье. Очень важно, чтобы всем семьям наших военнослужащих, стоящих на защите рубежей Родины, своевременно и в полном объеме оказывалась вся необходимая помощь. Скорейшего возвращения главы семейства домой», — заявила Ольга Плеханова.

Фото: пресс-служба Бугульминского района РТ.

#спецоперация
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