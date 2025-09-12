Педагоги в Татарстане смогут претендовать на компенсацию аренды за жилье

В Татарстане ввели новую меру поддержки педагогических работников – компенсацию арендной платы за жилье. Ей смогут воспользоваться 350 педагогов без ограничений по возрасту и стажу работы, но прошедшие конкурсный отбор. Об этом «Татар-информу» сообщил министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин.

«Предусмотрены ежемесячные выплаты в размере, соответствующем арендной плате за жилое помещение, но не более 20 тыс. рублей в месяц», – сказал глава Минобрнауки.

По его словам, выплаты смогут получать воспитатели детских садов и школ с дошкольным отделением, школьные учителя и преподаватели учреждений среднего профессионального образования. Педагог на основном месте работы должен иметь нагрузку не менее одной ставки.

«При этом педагог и его супруг или супруга не должны иметь жилье в муниципальном районе республики, на территории которого находится образовательная организация», – подчеркнул Хадиуллин.

Сейчас разрабатываются нормативные документы, чтобы организовать выплаты. Прием заявок начнется в этом году.

