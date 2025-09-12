Педагоги в Татарстане смогут получить сертификаты на улучшение жилищных условий

Впервые в Татарстане вводятся сертификаты на улучшение жилищных условий для педагогических работников. Сертификат на 1 млн рублей на конкурсной основе получат 300 педагогов в возрасте до 50 лет со стажем работы не менее трех лет. Об этом сообщил «Татар-информу» министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин.

«С помощью жилищного сертификата можно будет оплатить первоначальный взнос при покупке жилья в ипотеку или погасить часть уже имеющегося социального или коммерческого ипотечного кредита, а также оплатить покупку жилого помещения у физического или юридического лица», – рассказал глава Минобрнауки.

По его словам, претендовать на жилищный сертификат смогут воспитатели детских садов и школ с дошкольным отделением, школьные учителя и преподаватели учреждений среднего профессионального образования.

«Педагог на основном месте работы должен иметь нагрузку не менее одной ставки. Для учителя это 18 часов в неделю, а для преподавателя – 720 часов в год. Еще одно обязательно условие – отработать пять лет после получения сертификата», – уточнил Хадиуллин.

Прием заявок начнется с января 2026 года, а выплаты – в августе того же года. Как пояснил министр, это связано с тем, что сейчас разрабатываются необходимые нормативные документы.

