Педагоги Казани обучили бугульминцев искусству публичных выступлений на татарском языке

Фото: пресс-служба Бугульминского района РТ

В Доме техники Бугульмы состоялся мастер-класс по ораторскому искусству, который провели преподаватели Казанского государственного института культуры.

«Занятия по ораторскому искусству прошли при поддержке Президента Татарстана Рустама Минниханова, а также Комиссии при Президенте РТ по вопросам сохранения и развития татарского языка, которую возглавляет председатель Марат Ахметов (заместитель Председателя Госсовета РТ — прим. Т-и). Данные мастер-классы проводятся в разных муниципалитетах республики», — объяснила ИА «Татар-информ» начальник отдела по работе со СМИ районной администрации Марина Сагитова.

По словам собеседницы агентства, мероприятия проводятся в рамках Года родных языков и народного единства, объявленного в Татарстане. Приглашенные гости поделились с бугульминцами секретами успешного выступления.

Они рассказали, как готовиться к выступлению, как составить правильный текст и не терять внимание аудитории, а также поделились приемами для снятия эмоционального напряжения перед выходом на сцену, показали упражнения по работе над дикцией и напомнили о важности правильного произношения татарских звуков.

Узнав основы теории, бугульминцы постарались на практике реализовать приемы правильного поведения перед аудиторией.

Слушателями лекции «Основы разговорной речи и искусства выступления» стали 215 человек — руководители сфер образования и культуры, органов местного самоуправления, отдела МВД России по Бугульминскому району, главы сельских поселений, а также руководители муниципальных учреждений, общественных организаций, средних и высших учебных заведений, территориальных общественных самоуправлений, предприятий и организаций, депутаты Совета Бугульминского района и Бугульминского городского Совета.

«Для работников образования, муниципальных служащих, работников культуры мероприятие было очень полезным, — отметил глава Бугульминского района Линар Закиров. — Считаю для нас это очень важно — уметь выражать свои мысли с помощью литературного татарского языка. Это язык нашего народа, наших родителей, бабушек и дедушек. Мы не должны забывать свой родной язык. Подобных обучающих проектов, с выездом специалистов в малые города, в России не существует. Татарстан первым разработал и начал претворять его в жизнь».

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Зеленодольском районе Татарстана откроются три центра изучения родных языков.

Фотографии предоставлены пресс-службой Бугульминского района РТ.