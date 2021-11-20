В Зеленодольском районе Татарстана откроется три центра изучения родных языков

В Зеленодольском районе Татарстана появится три центра изучения родных языков, на базе существующих школ определены площадки под них. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе Зеленодольского района.

В Зеленодольске такой центр расположится в гимназии № 5, где обучаются 535 детей. «По инициативе заместителя Председателя Госсовета РТ Марата Готовича Ахметова был разработан проект, который прошел экспертизу. Школа включена в федеральную программу по капитальному ремонту на следующий год», — сообщил глава района Михаил Афанасьев.

В пригороде центром изучения родных языков станет гимназия имени Гиматдинова в селе Осиново. В Заволжской зоне, где уже сильны татарские традиции и национальный уклад, изучение родных языков будет проходить при поддержке просветительского центра Каюма Насыри.

Сегодня на территории Зеленодольского района функционирует 96 образовательных организаций. В них обучаются более 27 тыс. детей.

В 12 детских садах воспитание и обучение осуществляется на татарском языке. В 20 русских детских садах открыты татарские группы — показатель охвата составляет 34%.

В муниципалитете функционируют 16 школ с родным татарским языком обучения. Количество обучающихся на татарском языке ежегодно увеличивается. На сегодняшний день этот показатель составляет 40%.