Педагог по музыке впервые проголосовала в Нижнекамске вместе с ансамблем «Узоры»

Музыкальный педагог по классу гитары Светлана Гильфанова сегодня впервые приняла участие в голосовании в Нижнекамске.

В мае этого года она переехала в город и теперь работает здесь. К выборам Светлана относится как к возможности реализовать свое гражданское право, поэтому решила прийти на избирательный участок.

На голосование педагог пришла вместе с коллегами из ансамбля народных инструментов «Узоры».