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Общество 18 сентября 2026 15:03

Педагог по музыке впервые проголосовала в Нижнекамске вместе с ансамблем «Узоры»

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Музыкальный педагог по классу гитары Светлана Гильфанова сегодня впервые приняла участие в голосовании в Нижнекамске.

В мае этого года она переехала в город и теперь работает здесь. К выборам Светлана относится как к возможности реализовать свое гражданское право, поэтому решила прийти на избирательный участок.

На голосование педагог пришла вместе с коллегами из ансамбля народных инструментов «Узоры».

Фото: пресс-служба Нижнекамского района РТ.

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#Выборы-2026
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