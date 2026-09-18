Педагог по музыке впервые проголосовала в Нижнекамске вместе с ансамблем «Узоры»
Музыкальный педагог по классу гитары Светлана Гильфанова сегодня впервые приняла участие в голосовании в Нижнекамске.
В мае этого года она переехала в город и теперь работает здесь. К выборам Светлана относится как к возможности реализовать свое гражданское право, поэтому решила прийти на избирательный участок.
На голосование педагог пришла вместе с коллегами из ансамбля народных инструментов «Узоры».
Фото: пресс-служба Нижнекамского района РТ.