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Общество 18 сентября 2026 14:28

Мэр Нижнекамска Радмир Беляев: «С детства выборы для меня – это всегда праздник»

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Мэр Нижнекамска Радмир Беляев: «С детства выборы для меня – это всегда праздник»

Глава Нижнекамского района, мэр Нижнекамска Радмир Беляев сегодня принял участие в выборах депутатов Государственной Думы вместе со своей семьей.

«С детства выборы для меня – это всегда праздник. Помню, как вместе с родителями приходил на избирательный участок, где всегда царила торжественная атмосфера. Сегодня пришел на выборы уже вместе со своей семьей. Считаю, что дети обязательно должны быть «внутри» этого события», – отметил Радмир Беляев.

Он также подчеркнул, что в течение трех дней жители выбирают депутатов, которые следующие пять лет будут представлять их интересы в федеральном парламенте и принимать решения, важные для граждан.

«Поэтому считаю, что принять участие в этом выборе должен каждый», – сказал глава района.

В Нижнекамском районе работают 117 избирательных участков. По словам Беляева, Нижнекамск традиционно отличается высокой явкой и ответственным отношением жителей к выборам.

«Думаю, это одна из добрых традиций, которую заложили наши первостроители, и мы ее сегодня продолжаем!» – добавил глава района.

Фото, видео: пресс-служба Нижнекамского района РТ.

#Выборы-2026
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