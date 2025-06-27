Выпускники Татарстана получили 288 стобалльных результатов на ЕГЭ

В Татарстане 277 выпускников школ получили стобалльные результаты на ЕГЭ: 11 выпускников набрали 200 баллов по двум предметам, 266 одиннадцатиклассников – 100 баллов по одному предмету. Всего – 288 стобалльных результатов. Предварительные итоги ЕГЭ сообщили «Татар-информу» в пресс-службе Минобрнауки РТ.

«По сравнению с прошлым годом увеличилось количество выпускников, сдавших ЕГЭ по профильной математике, на 1317 человек, по физике – на 400 человек, по химии – на 218 человек, по биологии – на 111 человек», – рассказали в министерстве.

В ведомстве пояснили, что это в первую очередь связано с тем, что вузы в этом году принимают результаты ЕГЭ по этим предметам для поступления на инженерные и другие востребованные в России специальности.

«Как правило, средний балл ЕГЭ по школе более 70 и даже свыше 80 баллов по профильной математике, физике, химии, биологии получили выпускники, которые в школе изучали математику и естественнонаучные предметы на углубленном уровне», – отметили в пресс-службе.

Высокие баллы на ЕГЭ по профильной математике, физике, химии и биологии набрали выпускники лицеев № 131 и 116 Казани, IT-лицея КФУ, Лицея имени Н.И. Лобачевского КФУ, Лицея-интерната для одаренных детей с углубленным изучением химии – филиала КНИТУ в поселке Дубровка, центра «СОлНЦе», лицея № 2 Бугульмы, лицея № 35 Нижнекамска, лицея № 78 Набережных Челнов, гимназий № 7, 19 и 179 Казани.