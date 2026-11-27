Имя педагога-психолога высшей категории детского сада № 130 Приволжского района Казани, многодетной мамы Динары Савельевой занесено на Электронную доску почета РТ. Накануне Дня матери она рассказала «Татар-информу» о работе и семейных ценностях.

Динара Рустемовна – педагог-психолог высшей категории, наставник, магистр специального образования, практикующий нейропсихолог, преподаватель психологических дисциплин курсов повышения квалификации и переподготовки. В профессии она 16 лет, все это время работает в детских садах и параллельно ведет преподавательскую деятельность. Победитель конкурсов профессионального мастерства «Педагог-психолог 2021», психолог года Казани и Татарстана, победитель межрегионального конкурса «Психологическая служба в образовании», имеет почетную грамоту Министерства образования и науки РТ.

По словам Савельевой, на факультет психологии она попала случайно, по проходным баллам, но сейчас понимает, что это было ее призвание – помощь детям, защита их прав и интересов, возможность сохранить ценность детства. В 33 года она поступила в магистратуру, чтобы изучить нейропсихологию.

Динара Савельева – многодетная мама. Старший сын Аскар учится в девятом классе казанского лицея и увлекается стендовой стрельбой, дочь Милана – в четвертом классе, участвует в олимпиадах и занимается хореографией, младший сын Адель посещает детский сад, где работает мама. Супруг Юрий работает водителем в юридическом агентстве.

Дети, по словам педагога-психолога, – ее главные учителя в жизни.

«Благодаря детям мы развиваемся, растем, где-то прорабатываем свои детские сложности, больше понимаем своих родителей, учимся быть более гибкими, сдержанными. Каждый из них учит меня чему-то новому и каждый по-своему», – подчеркнула многодетная мама.

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