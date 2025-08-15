«Печатаю, чтобы наши побеждали»: нижнекамец изготавливает на 3D-принтере детали для БПЛА
Волонтеры Татарстана помогают фронту по-разному: кто-то собирает гуманитарную помощь, кто-то шьет одежду, а кто-то осваивает новые технологии ради одной цели – поддержать бойцов. Нижнекамец Дмитрий Макаров выбрал свой путь: он печатает на 3D-принтерах элементы для беспилотников.
«Это так называемый хвостовик для беспилотника, – показывает Дмитрий небольшую деталь. – Печатаем хвостовики, которые соединяются с ВОГ-17 – взрывом осколочным гранатометным. Они подвешиваются на беспилотнике, и потом… производится доставка «подарков» для наших врагов, так скажем».
Хвостовики нужны для точного попадания боеприпасов в цель с воздуха. Чтобы успевать выполнять растущие заказы, Дмитрий приобрел несколько 3D-принтеров. К нему обращаются не только военные, но и матери солдат. Так, недавно он получил большой заказ на «накольники» от женщины, чей сын служит оператором БПЛА в зоне СВО.
«На данный момент печатается накольник, он состоит из двух частей. Эта часть называется «паук» – туда вставляется гвоздь, а эта – «бутон». Соединяются, и получается как бы первичный взрыватель», – объясняет волонтер.
По его словам, накольник обеспечивает стопроцентный разрыв боеприпаса при приземлении, а вместе с хвостовиком они становятся незаменимыми на передовой.
Помимо этих элементов Дмитрий печатает и другие полезные вещи – например, устройства для быстрой зарядки оружия. «Мне нравится собирать, перерабатывать пластиковые бутылки и просто печатать из них, – улыбается он, показывая очередное изделие. – Вот, например, заряжайка. Здесь ровно одна 30-литровая пивная кега».
Сырьем для работы служат пластиковые бутылки, которые Дмитрий собирает сам или получает от неравнодушных горожан. Каждые две недели он отправляет на фронт порядка 1,2 тыс. готовых элементов.
В Нижнекамске, помимо Дмитрия, действует еще несколько энтузиастов – вместе их называют «3D-ротой». Эти мастера работают без лишнего шума, но их вклад в общее дело ценят на передовой: каждое изделие, сделанное в тылу, помогает нашим бойцам выполнять задачи и возвращаться домой живыми.
Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов принял решение повысить единовременную выплату желающим заключить контракт с Минобороны РФ. Теперь она составит 3,1 миллиона рублей – это одна из самых высоких выплат в стране. Выплата складывается из двух составляющих: 2,7 млн рублей – от республики, 400 тысяч рублей – от Минобороны.
Материал подготовлен при участии Надежды Багаутдиновой.