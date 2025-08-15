«Печатаю, чтобы наши побеждали»: нижнекамец изготавливает на 3D-принтере детали для БПЛА

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Волонтеры Татарстана помогают фронту по-разному: кто-то собирает гуманитарную помощь, кто-то шьет одежду, а кто-то осваивает новые технологии ради одной цели – поддержать бойцов. Нижнекамец Дмитрий Макаров выбрал свой путь: он печатает на 3D-принтерах элементы для беспилотников.

«Это так называемый хвостовик для беспилотника, – показывает Дмитрий небольшую деталь. – Печатаем хвостовики, которые соединяются с ВОГ-17 – взрывом осколочным гранатометным. Они подвешиваются на беспилотнике, и потом… производится доставка «подарков» для наших врагов, так скажем».

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Хвостовики нужны для точного попадания боеприпасов в цель с воздуха. Чтобы успевать выполнять растущие заказы, Дмитрий приобрел несколько 3D-принтеров. К нему обращаются не только военные, но и матери солдат. Так, недавно он получил большой заказ на «накольники» от женщины, чей сын служит оператором БПЛА в зоне СВО.

«На данный момент печатается накольник, он состоит из двух частей. Эта часть называется «паук» – туда вставляется гвоздь, а эта – «бутон». Соединяются, и получается как бы первичный взрыватель», – объясняет волонтер.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

По его словам, накольник обеспечивает стопроцентный разрыв боеприпаса при приземлении, а вместе с хвостовиком они становятся незаменимыми на передовой.

Помимо этих элементов Дмитрий печатает и другие полезные вещи – например, устройства для быстрой зарядки оружия. «Мне нравится собирать, перерабатывать пластиковые бутылки и просто печатать из них, – улыбается он, показывая очередное изделие. – Вот, например, заряжайка. Здесь ровно одна 30-литровая пивная кега».

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Сырьем для работы служат пластиковые бутылки, которые Дмитрий собирает сам или получает от неравнодушных горожан. Каждые две недели он отправляет на фронт порядка 1,2 тыс. готовых элементов.

В Нижнекамске, помимо Дмитрия, действует еще несколько энтузиастов – вместе их называют «3D-ротой». Эти мастера работают без лишнего шума, но их вклад в общее дело ценят на передовой: каждое изделие, сделанное в тылу, помогает нашим бойцам выполнять задачи и возвращаться домой живыми.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов принял решение повысить единовременную выплату желающим заключить контракт с Минобороны РФ. Теперь она составит 3,1 миллиона рублей – это одна из самых высоких выплат в стране. Выплата складывается из двух составляющих: 2,7 млн рублей – от республики, 400 тысяч рублей – от Минобороны.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой