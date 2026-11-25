Фото: Общественная палата РФ

Всероссийская политическая партия «Единая Россия» и Росстандарт подготовили первый национальный стандарт для работодателей по трудоустройству ветеранов и участников боевых действий. В документ вошли ключевые направления работы: подбор вакансий с учетом навыков соискателей, резервирование рабочих мест, организация трудовой адаптации, обеспечение профессионального развития и реализация мер поддержки.

Член Общественной палаты РФ Ольга Павлова отметила важность проекта и подчеркнула, что Татарстан уже действует в соответствии с заложенными в стандарте принципами. В республике выстроена многоуровневая система трудоустройства участников СВО, основанная на проактивном подходе: сопровождение ветерана начинается еще на этапе лечения и реабилитации – прямо в госпитале.

Наглядно эта работа проявилась во время визита министра труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмиры Зариповой в госпиталь при 7-й городской больнице Казани. Помощь ветерану не откладывают до выписки: маршрут поддержки формируют заранее и делают его непрерывным – он включает социальное сопровождение, обучение и последующее трудоустройство.

«Система охватывает все категории вернувшихся со службы, в том числе инвалидов и людей с судимостью. Важная особенность подхода – личный контакт профильных руководителей с ветеранами: представители министерства труда непосредственно посещают палаты, выстраивая работу по принципу „ногами“. В республике также сформирована база вакансий, регулярно проводятся встречи с работодателями, функционирует клуб работодателей как площадка для обмена лучшими практиками и развит институт наставничества», – рассказала Ольга Павлова.

По ее словам, опыт Татарстана, выстроенный по принципу «от палаты до рабочего места», получил признание на федеральном уровне. На недавнем обсуждении в Общественной палате РФ подходы республики назвали образцовыми, а сам масштаб и проработка практик вызвали у участников искреннее удивление.