Павлова: Спортивный марафон «Сила России» стартовал в Татарстане с детских забегов

Фото: пресс-служба Ольги Павловой

По всей России 26 мая был дан старт новому проекту политической партии «Единая Россия» — Всероссийскому спортивному марафону «Сила России». В Татарстане проект стартовал в рамках Казанского марафона с детского забега Timerkids, в котором приняли участие дети в возрасте от трех до десяти лет. Общее количество юных спортсменов достигло примерно 1,5 тыс. Также на Timerkids прошел забег детей с ограниченными возможностями здоровья: синдромом Дауна, ДЦП, аутизмом, соматическими заболеваниями.

«Для нас очень важно, чтобы старт такого большого проекта, как Всероссийский спортивный марафон „Сила России“, начался именно с детских забегов. Данный проект — это комплекс спортивных мероприятий, амбассадорами которых являются выдающиеся спортсмены России. Мы дали старт Timerkids вместе с олимпийской чемпионкой, пятикратной чемпионкой мира по синхронному плаванию Мариной Голядкиной. А также после забега наградили детей с ограниченными возможностями здоровья. Эти дети готовились и очень старались», — отметила заслуженный тренер России, координатор партийных проектов «Детский спорт», «Спорт без границ» и «Моя карьера с Единой Россией», член регионального Совета сторонников партии «Единая Россия» в Республике Татарстан Ольга Павлова.

Фото: пресс-служба Ольги Павловой

Стоит отметить, что Казанский марафон продолжается в столице Татарстана и сегодня. Общее число участников события превышает 12 тыс. человек.

Мероприятия Всероссийского спортивного марафона «Сила России» будут включаться во все массовые спортивные активности в Татарстане вплоть до 12 августа.