Российская сборная заняла третье место в общекомандном зачете Паралимпийских игр 2026 года в Италии, уступив только Китаю и США. Команда из шести спортсменов выступала под собственным флагом и гимном и завоевала 12 медалей в трех видах спорта: 8 золотых, 1 серебряную и 3 бронзовые. Для сравнения, сборная Китая насчитывала 70 участников, а США – 68.

Член Общественной палаты РФ, советник председателя ОГО ФСО «Динамо» РТ Ольга Павлова подчеркнула уникальность достижения: ни одна страна в истории Игр не попадала в топ-3 с неполным составом спортсменов.

«От всей души поздравляю наших паралимпийцев с триумфальным возвращением. Представители мировой спортивной общественности понимают, что правда на стороне России. Доброжелательно общаются и рады видеть российских атлетов снова в деле», – поделилась Павлова.

Она также отметила, что подход организаторов Паралимпиады к политизации спорта уже меняется, хотя провокации русофобов все еще встречались.

«Но это уже больше от бессильной злобы и скудоумия. На такие акты агрессии российские спортсмены отвечали выдержкой и олимпийским спокойствием», – подчеркнула Ольга Павлова.