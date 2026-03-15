news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
На главную ТИ-Спорт 15 марта 2026 18:31

Павлова: Россия впервые в истории Паралимпиад вошла в топ-3 с неполной сборной

Читайте нас в
Телеграм
Павлова: Россия впервые в истории Паралимпиад вошла в топ-3 с неполной сборной
Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Российская сборная заняла третье место в общекомандном зачете Паралимпийских игр 2026 года в Италии, уступив только Китаю и США. Команда из шести спортсменов выступала под собственным флагом и гимном и завоевала 12 медалей в трех видах спорта: 8 золотых, 1 серебряную и 3 бронзовые. Для сравнения, сборная Китая насчитывала 70 участников, а США – 68.

Член Общественной палаты РФ, советник председателя ОГО ФСО «Динамо» РТ Ольга Павлова подчеркнула уникальность достижения: ни одна страна в истории Игр не попадала в топ-3 с неполным составом спортсменов.

«От всей души поздравляю наших паралимпийцев с триумфальным возвращением. Представители мировой спортивной общественности понимают, что правда на стороне России. Доброжелательно общаются и рады видеть российских атлетов снова в деле», – поделилась Павлова.

Она также отметила, что подход организаторов Паралимпиады к политизации спорта уже меняется, хотя провокации русофобов все еще встречались.

«Но это уже больше от бессильной злобы и скудоумия. На такие акты агрессии российские спортсмены отвечали выдержкой и олимпийским спокойствием», – подчеркнула Ольга Павлова.

читайте также
Сборная России заняла третье место в медальном зачете Паралимпийских игр
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
В Татарстане 15 марта ожидаются туман, гололедица и потепление до +8 градусов

15 марта 2026
В Татарстане 10 тысяч медиков получат в этом году новую форменную одежду

15 марта 2026
Новости партнеров