news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
15 марта 2026 17:08

Сборная России заняла третье место в медальном зачете Паралимпийских игр

Читайте нас в
Телеграм
Сборная России заняла третье место в медальном зачете Паралимпийских игр
Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Сборная России заняла третье место в медальном зачете Паралимпийских игр в Италии. Российские спортсмены завоевали восемь золотых, одну серебряную и три бронзовые награды.

Победителем общего зачета стала команда Китая, на счету которой 15 золотых, 13 серебряных и 16 бронзовых медалей. Второе место заняли спортсмены из США с результатом 12-5-6. При этом на Играх еще будут разыграны две золотые награды.

Наибольшее количество медалей в составе сборной завоевала горнолыжница Варвара Ворончихина – две золотые, одну серебряную и одну бронзовую. Горнолыжник Алексей Бугаев выиграл золото и две бронзы. Лыжница Анастасия Багиян стала трехкратной чемпионкой Паралимпийских игр в Италии, а лыжник Иван Голубков дважды поднимался на высшую ступень пьедестала.

Всего в Паралимпиаде приняли участие шесть российских спортсменов. Атлеты из России выступали на Играх с национальной символикой впервые за 12 лет.

#Паралимпиада #Паралимпийские игры #паралимпийцы #италия
news_right_1
news_right_2
news_bot
Шииты против сатанизма: религиозные корни войны Ирана с Израилем и США

На 99-м году ушла из жизни заслуженная артистка РСФСР Людмила Аринина

Новости партнеров