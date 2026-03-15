Сборная России заняла третье место в медальном зачете Паралимпийских игр в Италии. Российские спортсмены завоевали восемь золотых, одну серебряную и три бронзовые награды.

Победителем общего зачета стала команда Китая, на счету которой 15 золотых, 13 серебряных и 16 бронзовых медалей. Второе место заняли спортсмены из США с результатом 12-5-6. При этом на Играх еще будут разыграны две золотые награды.

Наибольшее количество медалей в составе сборной завоевала горнолыжница Варвара Ворончихина – две золотые, одну серебряную и одну бронзовую. Горнолыжник Алексей Бугаев выиграл золото и две бронзы. Лыжница Анастасия Багиян стала трехкратной чемпионкой Паралимпийских игр в Италии, а лыжник Иван Голубков дважды поднимался на высшую ступень пьедестала.

Всего в Паралимпиаде приняли участие шесть российских спортсменов. Атлеты из России выступали на Играх с национальной символикой впервые за 12 лет.